Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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Bilfinger SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe den weiteren Weg im vierten Quartal und 2027 klarer gemacht, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Das absolute Auftragswachstum im dritten Quartal stelle die Dynamik aufgrund eines Großauftrags insgesamt zu positiv dar./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
61.35 €
|
Abst. Kursziel*:
14.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
60.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.94%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SE
|
12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Mittag südwärts (finanzen.ch)
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09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Donnerstagvormittag höher (finanzen.ch)
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11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
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11.11.26
|EQS-PVR: Bilfinger SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
11.11.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen (AWP)
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11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Bilfinger SE
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|Bilfinger Buy
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
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|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|19.10.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
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|0.99%
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