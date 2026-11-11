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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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12.11.2026 12:31:50

Bilfinger SE Buy

Bilfinger
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Telefonkonferenz nach dem Zwischenbericht habe den weiteren Weg im vierten Quartal und 2027 klarer gemacht, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Das absolute Auftragswachstum im dritten Quartal stelle die Dynamik aufgrund eines Großauftrags insgesamt zu positiv dar./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 16:36 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
60.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
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12:31 Bilfinger Buy UBS AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
19.10.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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