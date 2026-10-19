Bilfinger 51.47 CHF -1.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigste Botschaft des Managements des Industriedienstleisters sei, dass Projekte von Kunden zwar verzögert, aber nicht gestrichen worden seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.