Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser wertete die Zwischenergebnisse der DASL-HiCaP-Studie mit Nubeqa bei Prostatakrebs am Sonntag positiv. Sie untermauerten seine Einschätzung, dass die Markterwartungen zu niedrig seien. Die Ergänzung der Strahlentherapie bei Patienten mit sehr hohem Rückfallrisiko sei ein weiterer Wachstumstreiber für Nubeqa./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.68%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
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