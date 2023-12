NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) vor Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 auf "Buy" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Die Kennziffern des Tabakkonzerns dürften sich nicht gerade positiv auf die Anlegerstimmung auswirken, schrieb Analyst Owen Bennett in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Für 2024 bleibe er aber optimistisch./edh/tih;