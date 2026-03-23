BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 45 auf 55 Euro angehoben und die Aktie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte mischte am Dienstag in der europäischen Chemiebranche angesichts der immensen Unsicherheit im Zuge des Nahost-Konflikts neu durch. Aktuell sei es unmöglich, die Auswirkungen exakt zu bemessen, eine Reihe von Szenarien sei möglich. Entsprechend ging sie bei Akzo Nobel, Givaudan und Wacker Chemie an die Seitenlinie. Für BASF, Umicore und Brenntag sprach sie derweil Kaufempfehlungen aus. Boucher-Ferte erwartet für die Branche langwierige Auswirkungen durch den Krieg, positive wie negative, selbst wenn er bald ende. BASF werde letztlich wohl profitieren./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 05:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46.89 €
|
Abst. Kursziel*:
17.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
47.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.45%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
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