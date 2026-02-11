AXA Aktie 486352 / FR0000120628
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Der Markt sehe die erste KI-Versicherungs-App über die ChatGPT-Plattform als Risiko für die Vertriebsnetze der etablierten Versicherer, schrieb Michael Huttner am Dienstagnachmittag. Er hält die negativen Kursreaktionen in der Branche jedoch für übertrieben. Die Kosten- und Effizienzvorteile der KI für die etablierten Versicherer könnten seiner Meinung nach das neue Vertriebsrisiko klar kompensieren./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
47.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.02 €
|
Abst. Kursziel*:
25.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38.01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.76%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
|
05.02.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26
|AXA-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
|
29.01.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.01.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.01.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
08.01.26
|EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.01.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.12.25
|So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein (finanzen.net)