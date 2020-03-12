Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AXA Aktie

17.57
CHF
-7.99
CHF
-31.24 %
12.03.2020
SWX
AXA Buy

AXA
36.24 CHF -8.55%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,80 Euro belassen. Der Versicherer sei nur in begrenztem Maß am französischen Anleihemarkt engagiert, schrieb Michael Huttner am Donnerstag mit Blick auf die aktuellen Sorgen um den Haushalt in Frankreich. Den jüngsten Kursrutsch erachtet er als überzogen und sieht darin eine Kaufgelegenheit./rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
47.80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.90 € 		Abst. Kursziel*:
19.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.31%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

