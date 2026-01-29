AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
24.80CHF
-1.60CHF
-6.06 %
29.01.2026
SWX
30.01.2026 06:27:45
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel drückte den Aktien des Online-Autohändlers vor den Zahlen Ende Februar zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Er rechnet mit einem starken Abschluss des Jahres 2025 und hob auch seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 an./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
28.70 €
Abst. Kursziel*:
74.22%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
29.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
72.41%
Analyst Name::
Marcus Diebel
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
