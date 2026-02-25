AUTO1 16.42 CHF -7.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick liege beim Absatz leicht über den Erwartungen, schrieb James Tate am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Die Profitabilität treffe am oberen Rand der Zielspanne den Marktkonsens./ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.