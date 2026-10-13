ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Schlussviertel sei besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’553.60 €
|
Abst. Kursziel*:
35.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’539.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.38%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
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09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
08:50
|AI demand to exceed supply for 2 more years, says ASML (Financial Times)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
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|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
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|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
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|08:46
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|07.10.26
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|ASML NV Hold
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|ASML NV Hold
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’456.80
|0.47%
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