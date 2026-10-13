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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’456.80
CHF
6.80
CHF
0.47 %
10:12:39
SWX
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14.10.2026 08:46:40

ASML NV Overweight

ASML NV
1457.19 CHF 3.42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Kennziffern des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Schlussviertel sei besser als prognostiziert ausgefallen./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2’100.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1’553.60 € 		Abst. Kursziel*:
35.17%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1’539.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.38%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ASML NV 1’456.80 0.47% ASML NV