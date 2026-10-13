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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’425.80
CHF
-24.20
CHF
-1.67 %
12:37:55
SWX
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14.10.2026 16:35:35

ASML NV Kaufen

ASML NV
1440.60 CHF 2.24%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 1800 auf 1820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal bringe Bestwerte für Umsatz, Bruttomarge, operativen Gewinn und operativen Cashflow, schrieb Ingo Wermann in einer Studie am Mittwoch. Der Anlagenhersteller für die Halbleiterfertigung werde die Nachfrage 2027 und 2028 nicht erfüllen können./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 15:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Kaufen
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
1’537.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
1’525.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ingo Wermann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ASML NV 1’425.80 -1.67% ASML NV