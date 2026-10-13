ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für ASML nach Quartalszahlen von 1800 auf 1820 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal bringe Bestwerte für Umsatz, Bruttomarge, operativen Gewinn und operativen Cashflow, schrieb Ingo Wermann in einer Studie am Mittwoch. Der Anlagenhersteller für die Halbleiterfertigung werde die Nachfrage 2027 und 2028 nicht erfüllen können./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Kaufen
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
1’537.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
1’525.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
17:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
17:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|16:35
|ASML NV Kaufen
|DZ BANK
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’425.80
|-1.67%
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|16:36
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|16:35
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DZ BANK
ASML NV Kaufen
|16:04
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Sixt Kaufen
|14:01
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Deutsche Bank AG
AstraZeneca Hold
|14:00
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Deutsche Bank AG
Schaeffler Hold
|14:00
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Deutsche Bank AG
London Stock Exchange Buy
|13:59
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Deutsche Bank AG
freenet Buy