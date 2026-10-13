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ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’425.80
CHF
-24.20
CHF
-1.67 %
12:37:55
SWX
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14.10.2026 12:19:33

ASML NV Buy

ASML NV
1457.19 CHF 3.42%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal beim operativen Ergebnis sei besser als vom Markt erwartet./rob/edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15
Fallender ASML NV-Kurs >5
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
2’350.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’535.80 € 		Abst. Kursziel*:
53.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’526.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.00%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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ASML NV 1’425.80 -1.67% ASML NV