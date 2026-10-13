ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
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ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ASML nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2350 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal beim operativen Ergebnis sei besser als vom Markt erwartet./rob/edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
2’350.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’535.80 €
|
Abst. Kursziel*:
53.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’526.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.00%
|
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
12:26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
08:50
|AI demand to exceed supply for 2 more years, says ASML (Financial Times)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu ASML NV
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:46
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|08:20
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1’425.80
|-1.67%
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|12:36
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
adidas Hold
|12:36
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PUMA Buy
|12:35
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nike Sell
|12:19
|
UBS AG
ASML NV Buy
|11:50
|
JP Morgan Chase & Co.
KION GROUP Overweight
|11:09
|
UBS AG
Diageo Neutral