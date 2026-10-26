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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Argenx von 1300 auf 1350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe starke Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Xian Deng am Sonntag. Sie setzt weiter auf die niedrige Bewertung und einen starken Start von Vyvgart gegen immunvermittelte nekrotisierende Myopathie (IMNM) im kommenden Jahr./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.