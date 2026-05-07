arGEN-X 671.80 EUR 0.18% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 725 Euro belassen. Das vorab bereits signalisierte schwächere Quartal sei eingetreten, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge habe die Erwartungen zwar leicht übertroffen, doch aus dem Bereich der Forschung und Entwicklung habe es keine bedeutenden Nachrichten gegeben./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.