NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple auf "Hold" mit einem Kursziel von 212,92 US-Dollar belassen. In einem weiteren Update zum iPhone 16 schrieb Analyst Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie: Die Lieferzeiten seien mit Ausnahme von Japan nun größtenteils Geschichte. Zudem konstatierte er, dass die Rabatte vor der D11-Konferenz in China im Vergleich zum Vorjahr inzwischen weniger aggressiv seien. Das zeige, dass sich Smartphone-Hersteller bemühten, ihre Margen zu verteidigen./ck/he;