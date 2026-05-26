NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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26.05.2026 22:33:40
NASDAQ-Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 schlussendlich steigen
Der NASDAQ 100 entwickelte sich am Dienstagabend positiv.
Zum Handelsende notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.76 Prozent höher bei 30’001.32 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1.26 Prozent fester bei 29’854.58 Punkten, nach 29’481.64 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’753.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’044.49 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 27’303.67 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 25’034.37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 20’915.65 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19.02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30’044.49 Punkte. Bei 22’841.42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 19.29 Prozent auf 895.88 USD), ON Semiconductor (+ 9.29 Prozent auf 127.00 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.78) Prozent auf 503.89 USD), AppLovin (+ 6.76 Prozent auf 514.24 USD) und KLA-Tencor (+ 6.51 Prozent auf 2’011.39 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Zoom Communications (-5.25 Prozent auf 100.09 USD), Intuit (-4.87 Prozent auf 304.35 USD), CoStar Group (-4.21 Prozent auf 32.52 USD), PepsiCo (-3.25 Prozent auf 145.68 USD) und Workday (-3.22 Prozent auf 124.02 USD).
NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 43’184’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.478 Bio. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.53 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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