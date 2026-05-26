AutoZone Aktie 910125 / US0533321024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|NYSE-Handel im Fokus
|
26.05.2026 22:33:40
Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Der S&P 500 verbuchte zum Handelsende Zuwächse.
Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.61 Prozent fester bei 7’519.12 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60.920 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.536 Prozent auf 7’513.53 Punkte an der Kurstafel, nach 7’473.47 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’539.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7’501.10 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der S&P 500 bei 7’165.08 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 6’908.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der S&P 500 auf 5’802.82 Punkte taxiert.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.63 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’539.09 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Micron Technology (+ 19.29 Prozent auf 895.88 USD), Teradyne (+ 8.56 Prozent auf 389.14 USD), Western Digital (+ 8.34 Prozent auf 524.65 USD), Lumen Technologies (+ 8.08 Prozent auf 10.17 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.78 Prozent auf 503.89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AutoZone (-8.99 Prozent auf 3’100.11 USD), Cerebras Systems (-5.87 Prozent auf 241.71 USD), Tractor Supply (-5.76 Prozent auf 29.80 USD), Intuit (-4.87 Prozent auf 304.35 USD) und Advance Auto Parts (-4.87 Prozent auf 55.13 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 43’184’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.478 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf
In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.94 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari zündet den Elektro-Turbo
Mit dem ersten vollelektrischen Modell wagt Ferrari den Schritt in eine neue Ära. An der Börse könnte der Sportwagenbauer nach soliden Quartalszahlen, starkem Auftragsbestand und einem charttechnischen Ausbruch ebenfalls wieder beschleunigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AutoZone Inc.
|
22:33
|Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
18:00
|Dienstagshandel in New York: Börsianer lassen S&P 500 steigen (finanzen.ch)
|
16:01
|Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Ausblick: AutoZone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.05.26
|S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AutoZone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
13.05.26
|S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.05.26
|Erste Schätzungen: AutoZone präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Western Digital Corp.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’519.12
|0.61%
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: SMI schliesst freundlich -- DAX geht tiefer aus dem Handel -- Wall Street letztlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich leichter
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit positiver Tendenz, wohingegen der deutsche Leitindex Abgaben einsteckte. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich schwächer.