Freundlicher Handel: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Am Dienstag notierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0.61 Prozent fester bei 7’519.12 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60.920 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.536 Prozent auf 7’513.53 Punkte an der Kurstafel, nach 7’473.47 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’539.09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7’501.10 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, lag der S&P 500 bei 7’165.08 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bei 6’908.86 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, wurde der S&P 500 auf 5’802.82 Punkte taxiert.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.63 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7’539.09 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Micron Technology (+ 19.29 Prozent auf 895.88 USD), Teradyne (+ 8.56 Prozent auf 389.14 USD), Western Digital (+ 8.34 Prozent auf 524.65 USD), Lumen Technologies (+ 8.08 Prozent auf 10.17 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.78 Prozent auf 503.89 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AutoZone (-8.99 Prozent auf 3’100.11 USD), Cerebras Systems (-5.87 Prozent auf 241.71 USD), Tractor Supply (-5.76 Prozent auf 29.80 USD), Intuit (-4.87 Prozent auf 304.35 USD) und Advance Auto Parts (-4.87 Prozent auf 55.13 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 43’184’814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.478 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.94 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch