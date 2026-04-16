Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’219 0.3%  SPI 18’591 0.4%  Dow 48’579 0.2%  DAX 24’245 0.4%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’949 0.3%  Gold 4’784 -0.1%  Bitcoin 58’795 0.0%  Dollar 0.7833 0.0%  Öl 98.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Traders Cup 2026: Die Gewinner stehen fest - jetzt beginnt die 2. Spielrunde!
Rohstoffkurse am Vormittag
Netflix-Aktie bricht ein: Streamingunternehmen enttäuscht mit Gewinnprognose
Microsoft-Aktie plötzlich mit Stärke-Phase: Was Stellantis damit zu tun hat
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und Co. pausieren Rally - Anleger werden vorsichtiger
Suche...

Amazon Aktie 645156 / US0231351067

195.52
CHF
2.43
CHF
1.26 %
10:14:16
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.04.2026 09:05:17

Amazon Overweight

Amazon
195.52 CHF 1.26%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Amazon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Das Cloudgeschäft AWS dürfte in den kommenden Jahren von Künstlicher Intelligenz profitieren, schrieb Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Thema KI habe sich in den vergangenen Monaten deutlich weiterentwickelt und könne die starke Entwicklung der Amazon-Aktie weiter antreiben./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 01:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Amazon

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Amazon-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Amazon-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Amazon Overweight
Unternehmen:
Amazon 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 300.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 249.70 		Abst. Kursziel*:
20.14%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 249.68 		Abst. Kursziel aktuell:
20.15%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?