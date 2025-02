NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Trotz gesunder Umsatz- und Ergebniszuwächse des Online-Händlers sei die Aktie nachbörslich deutlich gefallen, da das AWS-Umsatzplus keine Beschleunigung zeige, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;