NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth ließ die Papiere in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zudem auf der "Analyst Focus List". Amazon verfüge auf dem Online-Werbemarkt weiterhin über enorme Wettbewerbsvorteile, so der Experte. Genaue Daten ermöglichten eine exakte Zielgruppenansprache. Zudem schließe sich der Kreis zwischen Werbung und Transaktion bei Amazon sehr einfach./ag/gl;