NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Der Auftragsbestand in der Cloudsparte AWS nehme wieder Fahrt auf und die Zollauswirkungen im Einzelhandel seien wohl beherrschbar, schrieb Analyst Brent Thill am Freitag nach dem Quartalsbericht./ajx/edh;