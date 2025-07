Plug Power-Aktie im Höhenflug: US-Steuerpläne sorgen für starke Kursgewinne

• Plug Power-Aktie mit immensem Tagesgewinn• Neuer Entwurf des "One Big Beautiful Bill" verschafft Wasserstoffbranche mehr Planungssicherheit• Plug Power vor einer Wende?

Kursexplosion der Plug Power-Aktie

Die Aktie des US-Wasserstoffpioniers Plug Power schoss am gestrigen Montag an der US-Börse NASDAQ schlussendlich um fulminante 28,45 Prozent in die Höhe auf 1,49 US-Dollar.

Auslöser war ein neuer Entwurf des republikanischen Steuergesetzes "One Big Beautiful Bill" (OBBB), der die begehrten 45V-Produktionsgutschriften für sauberen Wasserstoff bis 1. Januar 2028 - statt wie bislang angedacht 2026 - verlängern soll, wie etwa Barron’s berichtet. Diese Gutschriften senken die Produktionskosten von grünem Wasserstoff enorm und könnten Plug Power bei seinen laufenden Werken etwa in Georgia und Louisiana deutlich zugutekommen und die Planungssicherheit zumindest für die nächsten zwei Jahre enorm erhöhen. Denn ohne die staatliche Förderung wären viele Projekte für Plug Power womöglich nicht länger rentabel.

Der Gesetzesentwurf von US-Präsident Donald Trump muss allerdings noch die Abstimmungsrunde im US-Senat bestehen.

Plug Power vor Turnaround?

Die unerwartete politische Unterstützung hat Plug Power kurzfristig Auftrieb gegeben, doch die grundlegenden Herausforderungen des Unternehmens bleiben bestehen. Die Aktie befindet sich nun in einer entscheidenden Phase: Schafft sie den Ausbruch über wichtige charttechnische Marken und folgt eine operative Verbesserung, könnte sich die aktuelle Kursdynamik fortsetzen. Kommt es hingegen zu Rückschlägen bei der Gesetzgebung oder bleibt die Nachfrage schwach, ist ein erneuter Kursrücksetzer wahrscheinlich. Anleger sollten deshalb wachsam bleiben und die weitere Entwicklung in Washington genau beobachten.

Am Dienstag schien die anfängliche Euphorie unter Plug Power-Anlegern schon wieder etwas zu verblassen: Im Geschäft zeigten sich die Aktien letztendlich 5,37 Prozent tiefer und tendierten bei 1,4100 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch