NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün

Um 20:01 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0.34 Prozent auf 22’611.86 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.438 Prozent auf 22’632.92 Punkte an der Kurstafel, nach 22’534.20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 22’577.85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 22’654.86 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, den Stand von 21’340.99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19’281.40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19’682.87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 7.80 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 22’654.86 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Microstrategy (+ 5.47 Prozent auf 404.89 USD), Palantir (+ 4.96 Prozent auf 137.23 USD), AppLovin A (+ 4.03 Prozent auf 347.22 USD), Fortinet (+ 2.41 Prozent auf 105.60 USD) und MercadoLibre (+ 2.01 Prozent auf 2’611.41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Arm (-1.90 Prozent auf 162.31 USD), Diamondback Energy (-1.82 Prozent auf 137.22 USD), Enphase Energy (-1.66 Prozent auf 40.20 USD), JDcom (-1.56 Prozent auf 32.56 USD) und Amazon (-1.47 Prozent auf 220.02 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16’451’061 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.278 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

