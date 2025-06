NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Amazon von 225 auf 240 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth hob am Mittwoch zahlreiche Kursziele für US-Internetwerte an. Er begründete dies unter anderem mit einem etwas besseren Umfeld, Zoll-Deeskalation und höheren Branchenbewertungen./ag/ajx;