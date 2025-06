Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags freundlich

Am Montag notiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.30 Prozent stärker bei 43’949.84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 17.146 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.716 Prozent tiefer bei 43’505.60 Punkten in den Handel, nach 43’819.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44’057.44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 43’889.16 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag im Mai, dem 30.05.2025, bei 42’270.07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 41’583.90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 39’118.86 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 3.67 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 2.18 Prozent auf 705.84 USD), Visa (+ 1.59 Prozent auf 354.17 USD), Honeywell (+ 1.36 Prozent auf 231.97 USD), JPMorgan Chase (+ 1.19 Prozent auf 290.53 USD) und IBM (+ 1.06 Prozent auf 292.78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Boeing (-2.77 Prozent auf 208.61 USD), Amazon (-1.47 Prozent auf 220.02 USD), Procter Gamble (-0.95 Prozent auf 158.34 USD), Sherwin-Williams (-0.85 Prozent auf 342.79 USD) und Nike (-0.82 Prozent auf 71.45 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 16’451’061 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.278 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Merck-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

