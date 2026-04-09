Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Brief an die Aktionäre von Unternehmenschef Andrew Jassy sei er nun wesentlich zuversichtlicher im Hinblick auf eine Geschäftsbeschleunigung der Cloudsparte AWS und die Kapitalrendite des Internethändlers, schrieb Brent Thill in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ajx/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Buy
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 300.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 233.65
|
Abst. Kursziel*:
28.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 233.65
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.40%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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