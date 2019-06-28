Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’339 -0.2%  SPI 17’089 0.1%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’289 0.0%  Euro 0.9272 0.3%  EStoxx50 5’730 0.5%  Gold 4’024 2.1%  Bitcoin 90’091 0.5%  Dollar 0.7961 0.3%  Öl 64.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS AG: BASF-Aktie erhält Neutral
Warburg Research beurteilt Deutsche Bank-Aktie mit Hold
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Zalando-Aktie rot: Anna Dimitrova wird ab 1. Januar neue CFO
Tesla-Aktie: Musks SpaceX hilft beim Absatz der Cybertrucks
Suche...

Amadeus Fire Aktie 985601 / DE0005093108

131.20
CHF
0.20
CHF
0.15 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 10:40:37

Amadeus Fire Buy

Amadeus Fire
47.73 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire nach Zahlen von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Personaldienstleisters habe die schwierigen Rahmenbedingungen widergespiegelt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Für den Wert sprächen allerdings die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Amadeus Fire AG Buy
Unternehmen:
Amadeus Fire AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
51.60 € 		Abst. Kursziel*:
72.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
51.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
72.82%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?