Amadeus Fire Aktie 985601 / DE0005093108
131.20CHF
0.20CHF
0.15 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 10:40:37
Amadeus Fire Buy
Amadeus Fire
47.73 CHF -2.30%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire nach Zahlen von 95 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Personaldienstleisters habe die schwierigen Rahmenbedingungen widergespiegelt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Für den Wert sprächen allerdings die Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amadeus Fire AG Buy
|
Unternehmen:
Amadeus Fire AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
89.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.60 €
|
Abst. Kursziel*:
72.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
72.82%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Amadeus Fire AG
|
10:41
|EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, Kauf (EQS Group)
|
10:41
|EQS-DD: AMADEUS FIRE AG: Otto Kajetan Weixler, buy (EQS Group)
|
28.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 24.266 Punkte (Dow Jones)
|
28.10.25
|EQS-News: Amadeus Fire Group behauptet sich in anspruchsvollem Marktumfeld nach neun Monaten und bestätigt Jahresprognose 2025 (EQS Group)
|
28.10.25