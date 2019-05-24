Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’987 -1.0%  SPI 16’670 -0.8%  Dow 46’293 -0.2%  DAX 23’596 -0.1%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5’468 -0.1%  Gold 3’770 0.2%  Bitcoin 89’369 0.8%  Dollar 0.7937 0.3%  Öl 67.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Zalando-Aktie mit Buy
Tron: So hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr ausgezahlt
Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
TotalEnergies-Aktie gefragt: Milliardenbetrag wird in französischen Windpark investiert
Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Suche...
200.- Saxo-Deal

Amadeus Fire Aktie 985601 / DE0005093108

136.40
CHF
-1.20
CHF
-0.87 %
24.05.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2025 09:40:37

Amadeus Fire Buy

Amadeus Fire
114.69 CHF -3.30%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Mit Masterplan stärke sich der Personaldienstleister im Bereich Online-Lernen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch./rob/ag/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Amadeus Fire AG Buy
Unternehmen:
Amadeus Fire AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.00 € 		Abst. Kursziel*:
82.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
82.34%
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Amadeus Fire AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?