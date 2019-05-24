Amadeus Fire Aktie 985601 / DE0005093108
136.40CHF
-1.20CHF
-0.87 %
24.05.2019
SWX
24.09.2025 09:40:37
Amadeus Fire Buy
Amadeus Fire
114.69 CHF -3.30%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Amadeus Fire mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Mit Masterplan stärke sich der Personaldienstleister im Bereich Online-Lernen, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch./rob/ag/mne;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amadeus Fire AG Buy
|
Unternehmen:
Amadeus Fire AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.00 €
|
Abst. Kursziel*:
82.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.34%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse