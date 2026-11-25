Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 323.44 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.092 Alphabet A (ex Google)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 279.05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 862.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.72 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3.45 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch