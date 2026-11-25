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|Lukrative Alphabet A (ex Google)-Investition?
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Alphabet A (ex Google)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 323.44 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.092 Alphabet A (ex Google)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie auf 279.05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 862.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13.72 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3.45 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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