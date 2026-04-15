AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Auftragslage des Chipindustrie-Zulieferers im ersten Quartal sei dank einer hohen Dynamik im Bereich Optoelektronik stark gewesen, schrieb Craig McDowell am Dienstagabend anlässlich der erhöhten Jahresziele. Er geht davon aus, dass der Umsatzkonsens nun um 5 Prozent und jener für das operative Ergebnis um 10 Prozent steigen werden./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.83 €
|
Abst. Kursziel*:
1.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.11%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
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