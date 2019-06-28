AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für den Halbleiterzulieferer Aixtron auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
13.13 €
Abst. Kursziel*:
6.63%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
13.48 €
Abst. Kursziel aktuell:
3.90%
Analyst Name::
Janardan Menon
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
Aktien in diesem Artikel
AIXTRON SE
9.37
1.30%
