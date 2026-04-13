Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
153.77CHF
-3.55CHF
-2.26 %
11:43:50
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.04.2026 15:23:18
Airbus SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Nach ihren Schätzungen habe der Flugzeugbauer im April bisher insgesamt zehn Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Seit Jahresbeginn gerechnet, kommt die Expertin damit auf bislang 124 Auslieferungen./rob/la/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 11:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Overweight
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
169.70 €
|
Abst. Kursziel*:
29.64%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
170.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.31%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Verluste in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Airbus SE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
10.04.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)