Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 0.1%  SPI 18’681 0.0%  Dow 49’526 -1.1%  DAX 23’951 -2.1%  Euro 0.9145 0.0%  EStoxx50 5’828 -1.8%  Gold 4’538 -2.5%  Bitcoin 62’169 -2.2%  Dollar 0.7869 0.4%  Öl 109.3 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ölmarkt im Ausnahmezustand: Warum Experten nicht mit schneller Entspannung rechnen
UBS-Aktie: Fed erklärt Durchsetzungsmassnahmen wegen Archegos-Pleite für beendet
Der ewige Warner: Das sollten Anleger über Jeremy Grantham wissen
SpaceX-IPO erfolgt offenbar Mitte Juni
Nestlé-Aktie: Offenbar Verzögerungen beim Verfahren um illegale Deponien
Suche...
Plus500 Depot
Performance unter der Lupe 16.05.2026 19:43:09

Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Toncoin gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 3.065 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TONinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3’263.05 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’364.35 USD, da sich der Wert von Toncoin am 15.05.2026 auf 1.950 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36.36 Prozent eingebüsst.

Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.08.2025 bei 3.575 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?