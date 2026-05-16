|Performance unter der Lupe
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16.05.2026 19:43:09
Wie viel Verlust ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Toncoin gewesen.
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Vor 1 Jahr notierte Toncoin bei 3.065 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in TONinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3’263.05 Toncoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’364.35 USD, da sich der Wert von Toncoin am 15.05.2026 auf 1.950 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36.36 Prozent eingebüsst.
Am 01.03.2026 fiel TON auf ein 52-Wochen-Tief bei 1.202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.08.2025 bei 3.575 USD.
Redaktion finanzen.net
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