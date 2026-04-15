Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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15.04.2026
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15.04.2026 22:28:39
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Aussagen des Flugzeugbauers im Hinblick auf die anstehenden Quartalszahlen ließen Vorsicht für die Margen und den freien Barmittelfluss erkennen, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Er senkte seine Schätzungen für das erste Quartal und das Jahr 2026 leicht./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
171.54 €
|
Abst. Kursziel*:
31.16%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
172.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.53%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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