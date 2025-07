NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Flugzeugbauers zu den Ende Juni anstehenden Quartalszahlen seien wenig überraschend ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie deuteten auf weniger ausgelieferte Maschinen und einen schwächeren Geschäftsmix hin, was aber durch positive Wechselkurseffekte teilweise kompensiert werde./rob/gl/he;