AIR France-KLM
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AIR France-KLM
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
10.42 €
Abst. Kursziel*:
10.36%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
10.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.58%
Analyst Name::
Alex Irving
KGV*:
-
Nachrichten zu AIR France-KLM
19.11.25
|Air France-KLM-Aktie fester: Interesse an Einstieg bei portugiesischer Airline TAP (AWP)
06.11.25
|Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost (Financial Times)
05.11.25
|Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
31.10.25
|So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein (finanzen.net)
22.10.25
|Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
30.09.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein (finanzen.net)
31.08.25
|Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial (finanzen.net)
31.07.25
|AIR France-KLM-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli (finanzen.net)
