ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059
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05.11.2026 10:47:37
ADTRAN Buy
ADTRAN Holdings
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Adtran Holdings von 12,9 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zollrückerstattungen in den USA hätten ein schwächer als gedachtes drittes Quartal kaschiert, schrieb Malte Schaumann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ADTRAN Holdings Inc Buy
|
Unternehmen:
ADTRAN Holdings Inc
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.10 €
|
Abst. Kursziel*:
119.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
113.27%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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