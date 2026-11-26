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|Rentabler ADTRAN-Einstieg?
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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen ADTRAN-Investment gewesen.
Am 26.11.2021 wurde das ADTRAN-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das ADTRAN-Papier an diesem Tag bei 20.60 USD. Bei einem ADTRAN-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 485.437 ADTRAN-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 2’140.78 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.41 USD belief. Mit einer Performance von -78.59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete ADTRAN eine Marktkapitalisierung von 351.57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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