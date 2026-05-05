NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen von 87 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Brauereikonzerns im ersten Quartal stützten seine Projektion, dass das Jahr 2026 gleichzeitig von Mengenwachstum und Margenverbesserungen geprägt werden könnte, schrieb Trevor Stirling in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er ist weiterhin zuversichtlich, dass das obere Ende der diesjährigen Gewinnzielspanne erreichbar ist./rob/tih/mf;