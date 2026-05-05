Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’069 0.5%  SPI 18’487 0.5%  Dow 49’071 0.3%  DAX 24’345 1.5%  Euro 0.9161 0.0%  EStoxx50 5’846 1.4%  Gold 4’578 1.2%  Bitcoin 63’869 2.1%  Dollar 0.7826 -0.2%  Öl 111.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Swiss Re12688156Novartis1200526Berkshire Hathaway10926529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Merck-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.
SAP SE-Aktie: Overweight-Bewertung durch Barclays Capital
Wall-Street-Favoriten: Diese Dividenden-Stars empfehlen Analysten für 2026
Ballard Power-Aktie im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
PayPal-Aktie unter massivem Abwärtssog: Umsatzsprung verpufft nach Margen-Schock
Suche...

AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

62.34
CHF
4.44
CHF
7.67 %
15:27:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.05.2026 13:33:55

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
62.34 CHF 7.67%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. James Edwardes Jones zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung erleichtert von den guten Zahlen des Brauereikonzerns, da er am Vortag noch seine Bedenken gehabt habe, dass diese den guten Lauf der Aktien im Vorfeld rechtfertigen werden./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
79.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.52 € 		Abst. Kursziel*:
17.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
10:02 finanzen.ch AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
30.04.26
 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April (finanzen.net)
28.04.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
21.04.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
14.04.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
07.04.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
31.03.26
 Analysten sehen bei AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Potenzial (finanzen.net)
31.03.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
24.03.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
mehr Nachrichten