NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. James Edwardes Jones zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung erleichtert von den guten Zahlen des Brauereikonzerns, da er am Vortag noch seine Bedenken gehabt habe, dass diese den guten Lauf der Aktien im Vorfeld rechtfertigen werden./rob/tih/gl;