AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. James Edwardes Jones zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung erleichtert von den guten Zahlen des Brauereikonzerns, da er am Vortag noch seine Bedenken gehabt habe, dass diese den guten Lauf der Aktien im Vorfeld rechtfertigen werden./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
67.52 €
|
Abst. Kursziel*:
17.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
67.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-