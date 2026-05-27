DANONE Aktie 10163180 / US23636T1007
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27.05.2026 09:30:41
Danone-Aktie etwas höher: Britische CMA erwartet Stellungnahmen zum Huel-Milliardendeal
Der 1,2 Milliarden US-Dollar schwere Deal von Danone zum Kauf des Ernährungs-Startups Huel steht vor einer Prüfung zur Informationsbeschaffung durch die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA).
Die Aufsichtsbehörde hat nach eigenen Angaben noch keine formelle Untersuchung eingeleitet, dies sei jedoch der erste Teil ihres Prozesses zur Informationsbeschaffung. Die CMA erklärte, sie bitte interessierte Parteien wie Danone um Kommentare zu Wettbewerbsfragen.In Paris notiert die Danone-Aktie zeitweise 0,36 Prozent höher bei 61,50 Euro.
Von Aimee Look
DOW JONES
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