Wir sind ein etwas anderer Fondsmanager, denn wir sind überzeugt: Geldanlage muss weder kompliziert noch teuer sein.

Dank unserer Grössenvorteile und Eigentümerstruktur können wir die Kosten unserer Anlageprodukte niedrig halten. Wir haben keine Aktionäre, die eine Rendite erwarten. Daher können wir Gewinne in Form von Kostensenkungen an unsere Fondsanleger:innen weitergeben. Wenn mehr Anleger:innen in unsere Fonds investieren und unser Anlagevermögen wächst, können wir die Fondsgebühren weiter senken.

Im Jahr 1976 hat Vanguard den ersten Indexfonds für amerikanische Privatanleger:innen aufgelegt. Als erster Fondsmanager hat Vanguard auch einen Indexfonds für Anleihen und internationale Indizes entwickelt. Seitdem sind wir als führender Anbieter kosteneffizienter Indexfonds bekannt. In den vergangenen zehn Jahren haben wir unsere Kompetenz in der Verwaltung von Indexportfolios auch auf börsengehandelte Fonds (ETFs) übertragen und sind heute einer der grössten ETF-Anbieter weltweit. Wir kennen uns jedoch nicht nur mit Indexfonds aus.

Bereits seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 bieten wir auch aktive Strategien an und sind heute mit einem Anlagevermögen von USD 1.8 Billionen in aktiven Fonds (Stand: 30. Juni 2025) einer der grössten aktiven Manager der Welt. Wir entwickeln Produkte, mit denen Anleger:innen ihre langfristigen Ziele erreichen können, und sorgen mit niedrigen Kosten dafür, dass ein grösserer Anteil der Marktrendite im Portfolio unserer Kundinnen und Kunden bleibt. Dadurch wird ihr Anlageerfolg zu unserer Kernaufgabe.

Ansprechpartner Jonathan Decurtins, Head of Wholesale Switzerland & Liechtenstein, Managing Officer

Adresse Vanguard Investments Switzerland GmbH, Bleicherweg 30, 8002 Zürich

Telefon +41 44 220 13 00

E-Mail enquiries@vanguard.ch

Website www.vanguard.ch

Produkte 30 ETFs mit 47 Anteilsklassen sind an SIX Swiss Exchange gelistet*

*Stand 29. Juli 2025