|Schweizer Jahrbuch ETF & ETP
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27.05.2026 09:30:00
Wir sind ein etwas anderer Fondsmanager, denn wir sind überzeugt: Geldanlage muss weder kompliziert noch teuer sein.
Vanguard vertritt die Interessen aller Anleger:innen. Wir stehen für Fairness und Transparenz und sind nur einem Ziel verpflichtet: dem Anlageerfolg unserer Kundinnen und Kunden.
Dank unserer Grössenvorteile und Eigentümerstruktur können wir die Kosten unserer Anlageprodukte niedrig halten. Wir haben keine Aktionäre, die eine Rendite erwarten. Daher können wir Gewinne in Form von Kostensenkungen an unsere Fondsanleger:innen weitergeben. Wenn mehr Anleger:innen in unsere Fonds investieren und unser Anlagevermögen wächst, können wir die Fondsgebühren weiter senken.
Im Jahr 1976 hat Vanguard den ersten Indexfonds für amerikanische Privatanleger:innen aufgelegt. Als erster Fondsmanager hat Vanguard auch einen Indexfonds für Anleihen und internationale Indizes entwickelt. Seitdem sind wir als führender Anbieter kosteneffizienter Indexfonds bekannt. In den vergangenen zehn Jahren haben wir unsere Kompetenz in der Verwaltung von Indexportfolios auch auf börsengehandelte Fonds (ETFs) übertragen und sind heute einer der grössten ETF-Anbieter weltweit. Wir kennen uns jedoch nicht nur mit Indexfonds aus.
Bereits seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 bieten wir auch aktive Strategien an und sind heute mit einem Anlagevermögen von USD 1.8 Billionen in aktiven Fonds (Stand: 30. Juni 2025) einer der grössten aktiven Manager der Welt. Wir entwickeln Produkte, mit denen Anleger:innen ihre langfristigen Ziele erreichen können, und sorgen mit niedrigen Kosten dafür, dass ein grösserer Anteil der Marktrendite im Portfolio unserer Kundinnen und Kunden bleibt. Dadurch wird ihr Anlageerfolg zu unserer Kernaufgabe.
Ansprechpartner Jonathan Decurtins, Head of Wholesale Switzerland & Liechtenstein, Managing Officer
Adresse Vanguard Investments Switzerland GmbH, Bleicherweg 30, 8002 Zürich
Telefon +41 44 220 13 00
E-Mail enquiries@vanguard.ch
Website www.vanguard.ch
Produkte 30 ETFs mit 47 Anteilsklassen sind an SIX Swiss Exchange gelistet*
*Stand 29. Juli 2025
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost zeigen sich zur Wochenmitte grösstenteils mit Verlusten.