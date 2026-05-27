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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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Prüfung 27.05.2026 09:29:43

AstraZeneca-Aktie kaum verändert: FDA schiebt US-Zulassung von Camizestrant auf

AstraZeneca-Aktie kaum verändert: FDA schiebt US-Zulassung von Camizestrant auf

Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über die Zulassung eines neuen Brustkrebsmedikaments von AstraZeneca zur Prüfung zusätzlicher vom Unternehmen bereitgestellter Daten.

AstraZeneca
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Der britische Pharmakonzern erklärte, er habe der FDA weitere von der Behörde angeforderte Analysen zur Unterstützung des Zulassungsantrags für den Medikamentenkandidaten Camizestrant vorgelegt. Dies geschieht, nachdem der Beratungsausschuss der Behörde für Arzneimittel Ende letzten Monats gegen eine Zulassung gestimmt hatte. Die vom Unternehmen neu bereitgestellten Informationen umfassen unter anderem Daten zu längerfristigen Wirksamkeitsergebnissen, die nächste Woche auf einem medizinischen Kongress vorgestellt werden.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) teilte unterdessen am Freitag mit, dass ihr Ausschuss für Humanarzneimittel eine positive Empfehlung für Camizestrant abgegeben hat. Camizestrant ist laut AstraZeneca ein oraler selektiver Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) der nächsten Generation und kompletter ER-Antagonist.

In London notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 139,53 Pfund.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

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Bildquelle: Elzbieta Krzysztof / Shutterstock.com
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Short 14’384.81 13.71 SQEBJU
Short 14’932.50 8.77 SJ1B5U
SMI-Kurs: 13’593.93 27.05.2026 09:29:39
Long 12’962.34 19.02 S5BOUU
Long 12’700.21 13.92 BSU9TU
Long 12’134.35 8.83 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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