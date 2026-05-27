AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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27.05.2026 09:29:43
AstraZeneca-Aktie kaum verändert: FDA schiebt US-Zulassung von Camizestrant auf
Die US-Arzneimittelbehörde FDA verschiebt ihre Entscheidung über die Zulassung eines neuen Brustkrebsmedikaments von AstraZeneca zur Prüfung zusätzlicher vom Unternehmen bereitgestellter Daten.
Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) teilte unterdessen am Freitag mit, dass ihr Ausschuss für Humanarzneimittel eine positive Empfehlung für Camizestrant abgegeben hat. Camizestrant ist laut AstraZeneca ein oraler selektiver Östrogenrezeptor-Degrader (SERD) der nächsten Generation und kompletter ER-Antagonist.
In London notiert die AstraZeneca-Aktie zeitweise 0,05 Prozent tiefer bei 139,53 Pfund.
Von Adria Calatayud
DOW JONES
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