AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

86.95
CHF
41.82
CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
19.11.2025 06:22:51

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
48.66 CHF -2.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Brauereikonzerns AB Inbev mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Die mögliche Übernahme von BeatBox, eines Herstellers weinbasierter Mischgetränke, würde die Grenzen zwischen Bier, Spirituosen und Wein weiter verwischen, schrieb Edward Mundy am Dienstagabend. Die Verbraucher wünschten sich Produkte, die zugänglich, tragbar und preiswert seien. BeatBox erfülle alle drei Anforderungen und würde die bestehende "Beyond Beer"-Strategie von AB Inbev ergänzen. Mundy schätzt, dass die Übernahme das Wachstum in den USA um 30 Basispunkte pro Jahr steigern würde. Mit einem angenommenen Preis von 700 Millionen US-Dollar blieben die Aktienrückkäufe von AB Inbev davon auch unberührt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.68 € 		Abst. Kursziel*:
21.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.30%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
