23.02.2026 16:35:48

U.S. Factory Orders Pull Back In Line With Estimates In December

(RTTNews) - New orders for U.S. manufactured goods pulled back in line with expectations in the month of December, according to a report released by the Commerce Department on Monday.

The Commerce Department said factory orders slid by 0.7 percent in December after surging by 2.7 percent in November. The decrease matched economist estimates.

The pullback by factory orders came as durable goods orders slumped by1.4 percent in December after spiking by 5.4 percent in November.

Orders from transportation equipment led the way lower, plummeting by 5.4 percent in December after soaring by 15.2 percent in the previous month.

Meanwhile, the Commerce Department said orders for non-durable goods were virtually unchanged in December after edging down by 0.1 percent in November.

The report also shipments of manufactured goods climbed by 0.5 percent in December after dipping by 0.2 percent in November.

Inventories of manufactured gods also crept up by 0.1 percent in December after rising by 0.2 percent in the previous month.

With shipments increasing by more than inventories, the inventories-to-shipments ratio edged down to 1.56 in December from 1.57 in November.

4. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Devisen in diesem Artikel

GBP/USD 1.3521 0.0026
0.19

