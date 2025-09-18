Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.09.2025 13:57:26

Portugal Producer Prices Fall 4.3%

(RTTNews) - Portugal's producer prices continued their declining trend in August, figures from Statistics Portugal showed on Thursday.

The producer price index fell 4.3 percent year-on-year in August, faster than the 3.7 percent decrease in the previous month. Prices have been falling since January.

Prices for energy alone fell 9.1 percent from last year, and those for intermediate goods dropped by 4.9 percent. Similarly, prices for consumer goods slid 3.8 percent. Meanwhile, the only increase was seen in the capital goods division, which grew 1.9 percent.

Excluding the energy group, producer prices decreased by 3.3 percent.

On a monthly basis, producer prices dropped 0.6 percent, reversing a 0.1 percent increase in July.

