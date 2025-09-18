Britische Pfund - Euro GBP - EUR
18.09.2025
Portugal Producer Prices Fall 4.3%
(RTTNews) - Portugal's producer prices continued their declining trend in August, figures from Statistics Portugal showed on Thursday.
The producer price index fell 4.3 percent year-on-year in August, faster than the 3.7 percent decrease in the previous month. Prices have been falling since January.
Prices for energy alone fell 9.1 percent from last year, and those for intermediate goods dropped by 4.9 percent. Similarly, prices for consumer goods slid 3.8 percent. Meanwhile, the only increase was seen in the capital goods division, which grew 1.9 percent.
Excluding the energy group, producer prices decreased by 3.3 percent.
On a monthly basis, producer prices dropped 0.6 percent, reversing a 0.1 percent increase in July.
Nach Fed-Zinssenkung: SMI erobert 12'000-Punkte-Marke zurück -- DAX zieht kräftig an -- Asiens Börsen schliessen erneut uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt geht es nach oben. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.
finanzen.net News
