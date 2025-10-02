Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|JPY/GBP
|Historisch
|Realtimekurs
|
03.10.2025 01:37:26
Japan Unemployment Rate Jumps To 2.6%
(RTTNews) - The jobless rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.6 percent in August, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.
That missed forecasts for 2.4 percent and was up from 2.3 percent in July.
The jobs-to-applicant ratio was 1.20, again missing forecasts for 1.22 - which would have been unchanged from the previous month.
The participation rate ticked up to 64.0 from 63.9 a month earlier.
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Devisen in diesem Artikel
|GBP/JPY
|197.8991
|-0.2922
|-0.15
Börse aktuell - Live TickerZinssenkungshoffnungen treiben die Kurse: US-Börsen schliessen in Grün -- SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX behält Rekord im Blick -- Asiens Börsen schliessen höher
Der heimische Aktienmarkt knüpfte am Donnerstag nahtlos an seine Vortagesgewinne an. Auch am deutschen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Die US-Börsen verzeichneten moderate Gewinne. Die Börsen in Fernost legten am Donnerstag zu. In China fand feiertagsbedingt weiter kein Handel statt.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}