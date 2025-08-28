Britische Pfund - Japanischer Yen GBP - JPY
29.08.2025 01:41:38
Japan Jobless Rate Falls To 2.3% In July
(RTTNews) - The unemployment rate in Japan came in at a seasonally adjusted 2.3 percent in July, the Ministry of Internal Affairs and Communications said on Friday.
That was below expectations for 2.5 percent, which would have been unchanged from the June reading.
The jobs-to-applicant ratio was 1.22 - unchanged from the previous month by missing forecasts for 1.23.
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX beenden Handel kaum bewegt -- US-Börsen letztlich verhalten-- Asiatische Indizes schliessen mit gemischten Vorzeichen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag wenig verändert, während sich der deutsche Leitindex nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnte. Der Wall Street-Handel zeigte sich ohne Schwung. Die asiatischen Aktienmärkte fanden keine gemeinsame Richtung.
