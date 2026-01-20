Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’671 1.7%  Bitcoin 73’909 -1.3%  Dollar 0.7975 -0.5%  Öl 64.1 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842Richemont21048333Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Lückenloser Lebenslauf? Laut Investmentlegende Warren Buffett unsinnig
LVMH-Aktie: Vereinbraung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen
Börsen-Mythos Übernahme: Fluch oder Segen für Anleger?
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tesla-Aktie: Model Y soll zum dritten Mal in Folge weltweit an der Spitze stehen
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner CNY/GBP
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

CNY/GBP

20.01.2026 05:50:59

China Keeps Loan Prime Rates Unchanged

(RTTNews) - China maintained its loan prime rates unchanged for the eighth straight session on Tuesday.

The People's Bank of China kept its one-year loan prime rate unchanged at 3.0 percent, as widely expected. Likewise, the five-year LPR, the benchmark for mortgage rates, was maintained at 3.50 percent.

Previously, the bank had reduced its both LPRs by quarter points in October 2024 and 10 basis points each in May 2025.

The central bank sets the LPR monthly based on the submissions of 20 designated banks, though Beijing has influence over the fixing. The LPR replaced the traditional benchmark lending rate in August 2019.

At the Central Economic Work Conference, held in December, policymakers said they will maintain a more proactive fiscal policy in 2026.

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
ams-OSRAM-Aktie deutlich schwächer: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
Zolldrohungen im Grönland-Streit: SMI schliesst schwächer -- DAX schlussendlich knapp unter 25'000-Punkte-Marke -- Feiertag an der Wall Street -- Märkte in Fernost letztlich mehrheitlich im Minus
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Vormittag
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für SAP SE-Aktie
UBS Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von UBS
Nestlé-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/CNY 9.3497 0.0432
0.46

finanzen.net News

Datum Titel
06:16 Keine neuen NRW-Kredite 2025 - Altschuldenübernahme läuft
06:15 Streikbedingte Sperrung von elf Tunneln in NRW
06:15 DAVOS: Top-Berater warnt vor Sicherheitsrisiken für Konzernchefs
06:14 Kasse: Krankheitsausfälle im Job auch 2025 auf hohem Niveau
06:14 DAVOS/Experte: Firmen investieren zu wenig in Ausbau der IT
06:12 Wagenknecht forderte Rente mit 60 für Pflegekräfte
06:07 Fast jede zweite Aufnahmezusage für Afghanen widerrufen
06:06 Zwei Drittel gegen Zusammenlegen von Bundesländern
06:06 Republik Moldau tritt endgültig aus der GUS aus
06:04 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. Februar 2026