Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’129 -0.1%  SPI 18’181 -0.2%  Dow 48’963 -0.3%  DAX 24’957 0.2%  Euro 0.9217 -0.1%  EStoxx50 5’954 0.1%  Gold 5’082 2.0%  Bitcoin 68’047 1.1%  Dollar 0.7768 0.2%  Öl 65.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
TRATON-Aktie: VW-Tochter beschleunigt Weg zu autonomen Lkw
Tesla-Aktie im Blick: HSBC sieht nach Auslieferungsdaten weiter Risiken
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Patentklage gegen Meta und EssilorLuxottica Smartglasses - EssilorLuxottica-Aktie unter Druck
Suche...

OHB Aktie 1158963 / DE0005936124

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Joint Venture 26.01.2026 15:01:00

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-

Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt.

OHB
203.25 CHF 28.96%
Kaufen Verkaufen
Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.

Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. .

So reagieren die Aktien des Rüstungssektors

Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 1'809,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 2,56 Prozent auf 57,93 Euro, HENSOLDT geben um 2,28 Prozent auf 85,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,65 Prozent auf 99,15 Euro. Die OHB-Aktie springt um 24,28 Prozent auf 215,00 Euro hoch.

DOW JONES

Weitere Links:

Rheinmetall, RENK und Co.: Bei diesen Rüstungsaktie sehen Analysten 2026 das höchste Potenzial
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026
Moody‘s passt Rating für RENK-Aktie nach oben an

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu OHB SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten