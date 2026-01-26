OHB Aktie 1158963 / DE0005936124
26.01.2026 15:01:00
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Anlegerfokus: Rheinmetall und OHB schielen auf Bundeswehr-"Starlink" - OHB +24%
Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt.
Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. .
So reagieren die Aktien des Rüstungssektors
Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 1'809,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 2,56 Prozent auf 57,93 Euro, HENSOLDT geben um 2,28 Prozent auf 85,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,65 Prozent auf 99,15 Euro. Die OHB-Aktie springt um 24,28 Prozent auf 215,00 Euro hoch.
